الاتحاد الأوروبي يقر بحق حكومة البحرين اتخاذ إجراءات لضبط الأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن إقراره بحق ومسؤولية الحكومة البحرينية اتخاذ إجراءات داخلية والقيام بعمليات أمنية لضمان سلامة المواطنين.

جاء ذلك في بيان صدر عن إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد اليوم، تعليقاً على الاشتباكات أول أمس بين رجال الأمن والمدنيين في قرية الدراز (شمال غرب البحرين)، ما أسفر عن مقتل خمسة مواطنين على الأقل واعتقال مئات آخرين، وقال إن “هذا التطور يثير مزيداً من القلق لدينا”.

وأهاب البيان الأوروبي بالحكومة البحرينية تطبيق مبدأ التناسب عند استخدام القوة، حيث “يتعين أن تضع السلطات في اعتبارها تداعيات تصاعد العنف على عملية المصالحة الوطنية”، حسب النص.

وأعاد الاتحاد الأوروبي التذكير بموقفه الداعي لجميع الأطراف في البحرين إلى استئناف الحوار والعمل بالطرق السلمية والبناءة لتحقيق المصلحة الوطنية لفائدة جميع مواطني البلاد.

هذا ويصدر الاتحاد الأوروبي بين الحين والآخر بيانات تتحدث عن البحرين، لكن الوضع في هذا البلد، لا يشكل أهمية خاصة، على ما يبدو، بالنسبة للأوروبيين.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت في وقت سابق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن التعامل الأوروبي مع البحرين يأتي ضمن إطار التعاطي مع دول الخليج بشكل عام، فبروكسل تحرص على رؤية الاستقرار والسلم في هذه المنطقة من العالم.