مسؤول فاتيكاني: هجوم “جبان” ضد الأقباط بالمنيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف مسؤول فاتيكاني بـ”الجبان”، الهجوم الذي وقع ضد حافلتين كانتا تقلان مجموعة من الأقباط في رحلة دينية بمحافظة المنيا جنوب مصر.

وقد أعلن الأسقف العام الأنبا إرميا، على مدونة (تويتر)، عن “استشهاد 35 شخصا في هجوم مسلح على حافلتين للرحلات، احدهما يقل أطفالا والآخر أشخاص بالغين، وسيارة ربع نقل من دير الجرنوس أمام هضبة أبو طرطور بمدق دير الأنبا صموئيل”، 220كم جنوب القاهرة.

وأضاف القاصد الرسولي في مصر، المونسنيور برونو موزاروه، في تعليق لخدمة الصحافة الدينية التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين (Sir)، أن الأمر يتعلق بـ”هجوم جبان يجب أن يدان بقوة”. ورأى أن “هذا يعد تعديا ضد المسيحيين والكنيسة وضد جميع المصريين”.

وخلص الدبلوماسي الفاتيكاني الى القول “نصلي من أجل الضحايا والجرحى، ونحن نلتف حول عائلاتهم”.

ووفقا لمصادر محلية، فإن هناك بين القتلى بعض الأطفال أيضا.

يُذكر أن انتحاريين فجرا نفسيهما يوم أحد الشعانين في 9 نيسان/أبريل الماضي، في كنائس في طنطا والإسكندرية، مما أسفر عن وقوع أكثر من 45 ضحية.