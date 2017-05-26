الكنيسة القبطية: نأمل باتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي وقوع هجمات جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ أعربت الكنيسة القبطية الارثوذوكسية عن الامل بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفادي خطر هذه الحوادث التي تشوه صورة مصر، وتتسبب في آلام العديد من المصريين”. وذلك تعقيبا على إطلاق النار على حافلة كانت تقل أقباط في رحلة دينية جنوب البلاد.

وقالت الكنيسة في بيان انها تلقت “بكل الالم والحزن أنباء ذلك الاعتداء الآثم الذي تعرض له مصريون أقباط اثناء ذهابهم صباح الجمعة لنوال بركة أحد الأديرة وأسفر عن عدد من الشهداء والجرحى في منطقة مغاغة في صعيد مصر”، بمحافظة المنيا.

كما نقل بيان لمشيخة الازهر عن الامام الاكبر احمد الطيب، المتواجد اليوم في المانيا قوله ان “الحادث لا يرضى عنه مسلم ولا مسيحي ويستهدف ضرب الإستقرار في مصر”، مطالبا “المصريين بأن يتحدوا جميعاً في مواجهة هذا الإرهاب الغاشم”.

كما شدد مفتي الجمهورية شوقي علام على ان “هؤلاء الخونة (المهاجمين) خالفوا كافة القيم الدينية والأعراف الإنسانية بسفكهم للدماء وإرهابهم للآمنين، وخيانتهم للعهد باستهدافهم الإخوة المسيحيين الذين هم شركاء لنا في الوطن”.

كانت الداخلية قد اعلنت ان “مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي قاموا بإطلاق النيران بشكل عشوائي تجاه حافلة تقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيرها بالطريق الصحراوية غربي دائرة مركز شرطة العدوة”، وأضافت “على الفور إنتقلت القيادات الأمنية إلى محل الواقعة وتبين وقوع الحادث أثناء سير الحافلة باحدى الطرق الفرعية الصحراوية متوجهة إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة”، مما “أسفر عن وفاة 26 مواطن وإصابة آخرين، وجاري حصر الأعداد النهائية”، للضحايا.