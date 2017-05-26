حكومة الوفاق تعلن السيطرة على الأوضاع في اعقاب اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس-اندلعت فجر اليوم الجمعة اشتباكات مسلحة في مناطق عدة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس

وقال رئيس اللجنة الأمنية سابقا، هاشم بشر لوكالة (آكى) الايطالية إن “مجموعة مسلحة تابعة لحكومة (الانقاذ الوطني)”، غير المعترف بها دوليا، “حاولت اختراق طرابلس من عدة محاور صباح اليوم منها منطقة الهضبة وحي دمشق ومنطقة أبو سليم وطريق المطار”.

واضاف هاشم بشر “تم التعامل مع المجموعة المسلحة من قبل كتيبة (ثوار طرابلس) والفرقة الامنية الاولى والمباحث العامة باب تاجوراء وفرع أبو سليم التابعين لحكومة الوفاق الوطني”، التي تحظى بالاعتراف الأممي

كما أكد بشر أنه “تم السيطرة على هذه المناطق بالكامل وتم طرد هذه المجموعة”.

وفي ذات السياق، دعت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني “كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة بطرابلس الالتحاق فورا بمستشفياتهم”.