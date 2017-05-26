كوبلر يناشد “الجماعات المتحاربة” في طرابلس بـ”وقف الأعمال العدائية فورا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، أنه “يتابع بقلق بالغ التقارير التي تفيد باستمرار القتال في طرابلس”. وناشد الممثل الاممي في بيان “الجماعات المتحاربة وقف الأعمال العدائية فورا ووضع المصلحة الوطنية الليبية فوق مصالحها الضيقة”. .

وقال كوبلر “يجب تغليب صوت العقل من أجل مصلحة البلاد”. وأضاف “لا يجب السعي إلى تحقيق الأهداف السياسية من خلال العنف. ويجب حماية المدنيين. وأُذكّر جميع الأطراف بواجبها فيما يخص احترام أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، حسب البيان

وجدد المبعوث الأممي “دعمه الكامل للمجلس الرئاسي بصفته السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، على النحو المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن 2259 و2278″، حاثا “جميع الأطراف في ليبيا على الانخراط بشكل جدي في العملية السياسية من اجل تحقيق المصالحة الوطنية”.