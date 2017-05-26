نتنياهو وعباس وحماس يدينون الهجوم في مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-رام الله-غزة- أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة (حماس) الهجوم في مصر ، اليوم الذي ادى إلى قتل أكثر من 22 مصريا مسيحيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “تدين إسرائيل بأشدّ التعبيرات العملية الإرهابية المروعة التي ارتكبت في مصر وتقدم تعازي الشعب الإسرائيلي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري”.

وأضاف “لا فرق بين الإرهاب الذي يضرب مصر والإرهاب الذي يضرب دولاً أخرى. سندحره بشكل أسرع لو كل الدول التي أصابها الإرهاب عملت معًا من أجل تحقيق هذا الهدف”.

ومن جهته فقد أدان الرئيس الفلسطيني ” الهجوم الإرهابي الذي وقع غرب مدينة إلمنيا في جمهورية مصر العربية وأدى إلى استشهاد 23 مواطنا، وإصابة العشرات من الحجاج الأقباط الذين كانوا متوجهين للعبادة الى دير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا”.

وأعرب الرئيس عباس عن ثقته “بأن هذه الهجمات الإرهابية لن تهز من عزم مصر في مكافحة الإرهاب ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، وبأن هذا البلد الشقيق سينتصر في النهاية، داعيا لأرواح الشهداء بالرحمة والسكينة، ولأسرهم بأحر التعازي، وللمصابين بالشفاء العاجل، وللرئيس وللشعب المصري الشقيق كل الخير والتقدم والاستقرار والازدهار“.

كما ادانت (حماس) بالهجوم، وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “حادثة قتل المصريين الأقباط بمحافظة المنيا في مصر جريمة بشعة ومدانة بشدة،هدفهاخلق مناخات طائفية عنصرية، تستهدف وحدة شعب مصر وأمنها واستقرارها، والمستفيد الوحيد منها هم أعداء مصر وأعداء الأمة”.

