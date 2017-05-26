الاتحاد الأوروبي يصف الهجمات ضد الطوائف الدينية بـ”جرائم ضد الإنسانية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن قناعته بأن تعرض جماعة دينية للهجوم، يعني الاعتداء على جميع الطوائف الدينية.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن الاتحاد تعليقاً على الهجوم الذي استهدفت حافلات في مدينة المنيا في مصر كانت تقل أقباطاً متوجهين لأحد الأديرة، حيث رأى “إن حرية الإيمان والحق في الصلاة بأمان هما من الحقوق الأساسية للإنسان، وكل من ينتهكها يرتكب جريمة ضد الإنسانية”، حسب النص.

ونقل البيان تعازي مسؤولي الاتحاد الأوروبي مع أسر الضحايا وتعاطفهم مع المصابين.

وشدد البيان على دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات والشعب في مصر في محاربة الإرهاب، “نتوقع تقديم المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة ومساءلتهم”، كما جاء في البيان.