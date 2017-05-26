إعلان مشترك بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب بقمة تاورمينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تاورمينا- أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني التوصل الى “إعلان مشترك بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب”، بعد انتهاء اليوم الأول من قمة الدول السبع الكبرى(G-7) في تاورمينا، الذي شهد “مناقشات مباشرة وصادقة”، على حد وصفه

وقال جينتيلوني إن إعلان اليوم يأتي “لتعزيز التعاون بين الاقتصادات السبع الرئيسية في العالم الغربي حول مختلف القضايا، بدءا من التعاون المعلوماتي الى دفع مقدمي خدمات الإنترنت على الالتزام بشكل أكبر حيال ما يتداول في الشبكة العنكبوتية، التي غالبا ما تضخم أعمال الإرهاب “.

وتختم القمة السبت في مدينة تاورمينا (جزيرة صقلية)، التي تشهد تواجدا أمنيا ضخما لم يسبق له مثيل في تاريخها، وعلى جدول أعمالها أربع قضايا رئيسية هي الهجرة والمناخ والإرهاب والتجارة الدولية.

وكان جينتيلوني قد أشار الى أن القمة الحالية ستكون “الأصعب” في تاريخ قمم الدول السبع، نظرا لتباين وجهات النظر بشأن قضايا المناخ والتجارة الدولية، في اشارة الى موقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأنها، وأضاف “لكن روح تاورمينا يمكن أن تساعدنا في المضي نحو الاتجاه الصحيح”.