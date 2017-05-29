بلجيكا: نزاع بين القصر الملكي وشركة وجبات سريعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أثار منشور دعائي لشركة بيرغر كينغ الأمريكية للوجبات السريعة، التي ستفتتح قريباً جداً فروعاً لها في بلجيكا، حالة غضب وتوتر في القصر الملكي.

ويعود السبب إلى أن الدعاية المذكورة، وتم نشرها عبر الانترنيت، تستخدم صورة الملك فيليب وتحث المستهلك البلجيكي على التصويت والاختيار بين الملك الحقيقي والبيرغر كينغ، ليتم دفعه بعد ذلك نحو الخيار الثاني.

وطالب القصر الملكي شركة بيرغر كينغ بسحب هذه الدعاية تحت طائلة اللجوء إلى القضاء.

وعبر المتحدث باسم القصر الملكي بيير إيمانويل دي باو، عن شعور الملك فيليب بالضيق، قائلا “نرفض هذه الطريقة في التصرف، فالشركة لم تقدم أي طلب لنا للسماح لها باستخدام صورة الملك”، حسب كلامه.

وبحسب القانون المعمول به في البلاد، يتعين على أي شركة تجارية تريد استخدام صورة أو اسم شخص ما، الحصول على موافقة من طرفه، والأمر ينطبق أيضاً على أفراد الأسرة الحاكمة، ما يعني أن شركة بيرغر كينغ قد انتهكت القانون.

ولم يكن من المتوقع أن يوافق القصر الملكي على استخدام صورة الملك في الحملة الدعائية حتى وكانت بيرغر كينغ قد لجأت إلى تقديم طلب رسمي.

ولا تعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، فقد تم في عام 2012 تم استخدام صورة الملك السابق ألبير الثاني في حملة دعائية لموقع إنترنيت يسوق للعلاقات خارج إطار الزواج، كما استُخدمت صورة ملكة بلجيكا ماتيلد العام الماضي للترويج لحبوب لإنقاص الوزن.