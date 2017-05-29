الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على سورية حتى الأول من شهر حزيران/يونيو 2018، وذلك تماشياً مع سياسته المتبعة منذ بداية الأزمة في هذا البلد عام 2011.

كما قام المجلس الوزاري الأوروبي، في الوقت نفسه، بإضافة أسماء 3 وزراء في الحكومة السورية على لائحة العقوبات وباتت تشمل 240 شخصية و67 شركة وهيئة تجارية ومصرفية واقتصادية.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها ومنع دخولها لأراضي الاتحاد الأوروبي وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.

ويفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على قطاع النفط السوري وقيوداً على العديد من الاستثمارات وقام بتجميد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيود على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسورية.

لكن البيان الصادر عن المجلس الوزاري الأوروبي حول العقوبات، أعاد التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الملتزم بإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سورية، قائلا إن “الاتحاد يعتقد بألا وجود لحل عسكري للصراع، ويدعم بقوة عمل المبعوث الأممي الخاص بسورية ومحادثات جنيف بين السوريين”، حسب النص.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن تصميمه الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين المتأثرين بالصرع سواء الموجودين داخل البلاد أو في دول الجوار، وكذلك الاستعداد للمساهمة بإعادة إعمار سورية عند بدء عملية الانتقال السياسي التفاوضي على أساس قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012.

هذا وباستثناء المسار الإنساني، لا يعد الاتحاد الأوروبي فاعلاً على الساحة الدولية، فهو ليس طرفاً من الأطراف المؤثرة سياسياً في عملية التفاوض بين السوريين.

وقد قامت العديد من الشركات الأوروبية بالالتفات على العقوبات المفروضة على سورية، والتي أخفقت، بنظر المراقبين، في تحقيق هدفها المعلن، وهو إحداث تغير في السياسة الرسمية السورية.