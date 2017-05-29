متحدث أوروبي: الاتحاد يريد أن يبقى منفتحاً على العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حاولت المفوضية الأوروبية التقليل من حدة تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول عدم إمكانية اعتماد أوروبا في المستقبل على شركاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وفي هذا الإطار، تحفظ المتحدث باسم المفوضية على إعطاء حكم أو انطباع صادر من بروكسل على تصريحات المستشارة الألمانية، مكتفياً بالإشارة إلى أن أوروبا تريد البقاء منفتحة على العالم وملتزمة بالعمل مع الشركاء الآخرين.

وأوضح ماغاريتس شيناس، أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يسعى لبناء الجسور بين الأوروبيين في كافة المجالات، فـ”الأمر يتعلق بالعمل من أجل تقوية الروابط بين الأوروبيين والسعي لأن يتحمل الاتحاد مسؤوليته ويتقدم نحو مستقبله”، حسب كلامه.

وكان رئيس المفوضية، من بين القادة الأوروبيين الذين أدلوا بتصريحات ” معتدلة” بعد لقاءهم بترامب.

ويشعر الأوروبيون بالإحباط نتيجة عدم قدرتهم على إقناع الشريك الأمريكي بالالتزام باتفاقية باريس حول التغير المناخي لعام 2015، أو التعهد بمواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين ضفتي الأطلسي.