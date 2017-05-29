مسؤول فلسطيني: المزاعم الاسرائيلية عن خلافات بين عباس وترامب لا أساس لها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- نفى مسؤول فلسطيني كبير ما قال انها مزاعم اسرائيلية عن خلافات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة (آكي) الايطالية للانباء “ما تم نشره لا يستحق التعقيب. هي اماني اسرائيلية لا صحة لها على الاطلاق”.

واضاف “الاجتماع الذي عقد في بيت لحم كان ايجابيا وجيدا وهو ما عبر عنه الرئيس الامريكي لاحقا بنفسه عندما قال ان الرئيس عباس يريد السلام وانه جاهز للسلام”

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية تحدثت عن خلافات بين عباس وترامب ظهرت في اجتماعهما في بيت لحم الاسبوع الماضي . ولم يؤكد البيت الابيض او اي مصادر امريكية هذه المزاعم الاسرائيلية

ووفق المسؤول الفلسطيني، فإنها “محاولة اسرائيلية لالقاء اللوم على الجانب الفلسطيني ولكنها لن تنجح فكل الاطراف بما فيها الرئيس ترامب تدرك الجهة التي لا تريد التقدم بالسلام”

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