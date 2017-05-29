ايطاليا: وصول سفينة تحمل 929 مهاجرا و10 جثث

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانيا – قالت مصادر أمنية إيطالية إن السفينة (سان جوستو) التابعة لقوات البحرية الإيطالية، رست في ميناء كاتانيا (صقلية)، وهي تحمل على متنها 929 مهاجرا تم إنقاذهم من خلال عمليات عديدة، فضلا عن 10 جثث.

وأضافت المصادر ذاتها أن “أول من هبط من على متن السفينة كانا طفلين لوحدهما، تتراوح أعمارهما بين 3 و4 سنوات، استقبلهما رجال الصليب الأحمر لتقديم الرعاية لهما”، بينما “كانت ترافقهما في الرحلة صديقة لوالدتهما، وصلت هي الأخرى الى كاتانيا أيضا”.

وخلصت المصادر الى القول إن “رجال الانقاذ لا يعرفون لحد الآن إن كان من بين الجثث الـ10 هناك جثة والدة الطفلين أيضا”.

وكانت مصادر أمنية إيطالية قد أعلنت صباح اليوم، عن انتظار السفينة السالفة الذكر، الى جانب سفينة ثانية تصل الى ميناء بوتسالو، تحملان على متنهما أكثر من 1300 مهاجر.