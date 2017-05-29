الإرهاب والمهاجرين على أجندة محادثات بين البابا ورئيس وزراء كندا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سيطرت قضيتا الإرهاب والمهاجرين على أجندة محادثات الاثنين جمعت بالفاتيكان البابا فرنسيس مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

كما التقى ترودو، الذي شارك في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة تاورمينا يومي الجمعة والسبت الماضيين، أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين

وأشارت مذكرة للفاتيكان إلى أنه “خلال المباحثات الودية جرى التنويه بالعلاقات الثنائية الطيبة بين الكرسي الرسولي وكندا ومساهمة الكنيسة الكاثوليكية في الحياة الاجتماعية هناك. كما تم لاحقا التركيز على قضايا الاندماج و المصالحة، فضلا عن أن الحرية الدينية والقضايا الأخلاقية الحالية”.

وبالإضافة إلى ذلك، جرى استعراض “بعض القضايا ذات الطابع الدولي، وخاصة في ضوء نتائج قمة السبع الأخيرة، مع إيلاء اهتمام خاص إلى الشرق الأوسط ومناطق الصراعات”.