ايطاليا: طرد سجين مصري لخطر إنجرافه نحو التطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قالت الشرطة الإيطالية إنها رحّلت أمس، الأحد، المواطن المصري عصام محمد عمر مكرم (62 عاما) “لأسباب قاهرة تتعلق بالأمن العام”.

وكان الرجل قد أطلق سراحه أمس من سجن مونتزا، الذي اعتقل فيه لإمضاء حكم لمدة سنة وشهر واحد لإقامة غير قانونية في محل سكنى وتخزين مواد خطرة دون تصريح.

وذكرت الشرطة أن “المواطن المصري المحكوم بسبب مخالفات بسيطة بحقه، كان قد تم التحقيق معه عام 1995 من قبل نيابة ميلانو في عملية (أبو الهول)، المعروفة بكونها أول عمل تحقيقي في مجال الإرهاب الدولي الإسلامي الطابع”، وأنه “خلال اعتقاله، تم الإبلاغ عنه من قبل إدارة السجن في إطار عملية رصد السجناء الذين يجازفون بخطر الإنجراف نحو التطرف الإسلامي العنيف”.

وخلصت المصادر الى القول إن الرجل “وُضع ضمن الفئة الأول للرصد، وهي المستوى الأعلى في مجال تحليل الشخصية”، الأمر الذي “أدى الى تنفيذ أمر الترحيل القسري بحقه”.