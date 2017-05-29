إيطاليا: قيادي بالحزب الديمقراطي يرفض إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رفض رئيس الوزراء الايطالي الاسبق والقيادي في الحزب الديمقراطي، جاني ليتّا إجراء انتخابات برلمانية مبكرة قبل النهاية الدورة التشريعية الحالية في ربيع العام 2018

وجاءت تصريحات ليتّا وسط أنباء ترجح توصل الاحزاب السياسية الكبرى (خاصة الحزب الديمقراطي الحاكم وحركة خمس نجوم المعارضة) إلى اتفاق لإقرار قانون للنظام الانتخابي يعود بموجبه الناخبون الى صناديق الاقتراع في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال ليتا لموقع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) على شبكة الانترنت “إنهاء الدورة التشريعية قبل موعدها خطأ وغير مفهوم. يجب عليهم تفسير ذلك للمواطنين”

وأضاف مشيرا إلى أن يوافق الرأي السياسي المخضرم رومانو برودي، حيث قال “سيكون من الأفضل بكثير التصويت بعد النهاية الطبيعية للدورة التشريعية. وأنا أتفق تماما مع برودي على ان التصويت عند الاستحقاق الانتخابي يوجه رسالة مهمة إلى الاتحاد الأوروبي” مفادها أن “إيطاليا دولة طبيعية تصوت عندما يحق التصويت ومستقرة سياسيا”.