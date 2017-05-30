نيويورك تايمز: قلق من تنامي النفوذ الروسي على حساب الامريكي بإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدى مسؤولون أمريكيون وأوروبيون مخاوفهم من إمكانية أن تملأ روسيا الفراغ الدبلوماسي الامريكي في إيطاليا، حيث لم تعين حتى اللحظة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفيرا لها في روما

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن المسؤولين في مقال، إشارتهم إلى أن “موسكو بدأت مغازلة إيطاليا، البلد الذي كان لديه في السابق أقوى حزب شيوعي خارج الكتلة السوفيتية، وينظر إليه كثير من المحللين على أنه نقطة الضعف في الاتحاد الأوروبي”.

ووفق السفير الاستوني لدى روما، فإن “روسيا استثمرت كثيرا في التأثير على الرأي العام الإيطالي”، ونتائج هذا التأثير، حسبما كتبت (نيويورك تايمز) “مرئية بالفعل، فالكثير من السياسيين الإيطاليين، بمختلف انتماءاتهم، يعلنون عن قلقهم على إمدادات الطاقة ومصير الاعمال مع روسيا ويبدون الشكوك في الخط الأوروبي المتشدد بشأن الابقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا”، على خلفية دور الأخيرة في الأزمة الأوكرانية.