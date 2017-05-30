ايطاليا: جينتيلوني يحضر حفل الذكرى الـ50 لوصول اليهود من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت الحكومة الإيطالية إن رئيس الوزراء باولو جينتيلوني سيشارك باحتفالات الذكرى الـ50 لوصول اليهود من ليبيا الى روما.

واضاف بيان لمقر الحكومة، قصر (كيجي)، الثلاثاء، أنه “سيكون باستقبال جينتيلوني الحاخام الأكبر ريكاردو دي سيني، رئيسة الجالية اليهودية في روما روث دوريغيللو، ورئيسة اتحاد الجاليات اليهودية في إيطاليا نويمي دي سيني”، حيث “سيلقي (جينتيلوني) بالمناسبة التي توافق الأربعاء 7 حزيران/يونيو المقبل، كلمة في معبد روما الكبير”.

وذكر بيان الحكومة أنه “في حزيران/يونيو 1967، مع “اندلاع حرب الأيام الستة، تدهورت أوضاع اليهود الليبيين”، فبعد “المذابح والاضطهادات، بدأت مطاردة جديدة لليهود، الأمر الذي أجبر يهود ليبيا على الفرار”. وقد “وصل كثير منهم إيطاليا، وبقي ثلاثة آلاف في روما”، والذين “أعادوا تكوين أنفسهم من جديد، محافظين على التقاليد والثقافة، التي أصبحت تمثل اليوم تراثا مهما للجالية اليهودية في روما”.

وخلص بيان قصر (كيجي) الى القول إن “يهود روما الذين أتوا من ليبيا”، الذين يمثلون “نموذجاً للتكامل، أصبحوا جزءا لا يتجزأ من مجتمعها، ويقدمون مساهمة في النمو الثقافي والاجتماعي للمدينة”.