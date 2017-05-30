البابا يشجع روح الحوار البنّاء في الصين 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا البابا فرنسيس الى التمسك بروح الحوار البنّاء بين الكنيسة الكاثوليكية والمجتمع في الصين.

وخلال مؤتمر “الكنيسة الكاثوليكية في الصين بين الماضي والحاضر”، الذي افتتح صباح الثلاثاء في مقر جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية بروما، بعث وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، رسالة للحضور، استهلها بـ”الشكر على المبادرة التي من شأنها أن تساهم بالتعمق بمسألة آنية جدا”، وكذلك “على ضوء إمكانية اللقاء بين الثقافة الصينية الألفية والتراث الروحي المسيحي”.

وأعرب الكاردينال عن “الثقة بأن المؤتمر”، الذي نظمته جماعة سانت إيجيديو، إلى جانب جامعة القلب الأقدس الكاثوليكية وأكاديمية تاريخ العالم، “ستحييه تلك الروح البناءة التي دعا البابا فرنسيس إلى تبنيها، مرات عديدة من قبل الجماعة الكاثوليكية”، في الصين.