رئيس الائتلاف الوطني يلتقي موغيريني الجمعة لبحث دعم الاتحاد الأوروبي للمعارضة السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المقرر أن يلتقي رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض سيف يوم الجمعة القادم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ويرافق رئيس الائتلاف “رئيس الحكومة السورية المؤقتة وأعضاء في الهيئة السياسية، وذلك لبحث التطورات السياسية والميدانية في سورية والجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف التي تهدف للوصول إلى عملية انتقال سياسي عبر تطبيق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن”.

ووفق الدائرة الإعلامية للائتلاف، “يناقش الجانبان الاستراتيجية التي تبناها الاتحاد الأوروبي لدعم المعارضة والحكومة السورية المؤقتة، والتي تركز على تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية للسوريين الأكثر ضعفاً، بالتوازي مع تشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والمساءلة عن جرائم الحرب وتيسير عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية”.

وكانت موغيريني قد التقت في الاسبوع الأول من الشهر الماضي وفد المعارضة، برئاسة رئيس الائتلاف الوطني السابق، أنس العبدة، حيث ناقشت مع أعضاء الوفد “الدعم العملي” الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يواصل تقديمه للمعارضة السورية، فـ”الهدف هو تسريع محادثات جنيف تحت راية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية يمكن أن تؤدي إلى انتقال سياسي حقيقي”، حسب البيان الصادر عن مكتبها حينها. وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد سيواصل عمله على المسار الإنساني للأزمة السورية من أجل تحسين الحياة اليومية لجميع السوريين.

وكان المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سورية والمنطقة قد عقد يومي 4 و5 نيسان/أبريل في بروكسل وتعهدت خلاله الوفود المشاركة بتقديم مساعدات انسانية للنازحين واللاجئين السوريين بقيمة 6 مليار دولار.