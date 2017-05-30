ناشطون: قوى عسكرية موالية للنظام توزّع العقارات لغير السوريين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفاد ناشطون فلسطينيون سوريون بأن “بعض القوى العسكرية السورية الموالية للنظام أو القريبة منه تقوم بتوزيع المنازل الخالية من سكانها على عائلات مقاتلين غير سوريين، وتقوم بتسليمهم في بعض الحالات وثائق ملكية جديدة لهذه المنازل”، وقدّرت عدد العقارات الموزعة في عموم سورية “بعشرات الآلاف”.

ونشرت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية تقريراً أكّدت فيه أن النظام السوري “يمنح المنازل التي تعود ملكيتها للاجئين فلسطينيين في مخيم الحسينية بريف دمشق”، إلى عائلات “شيعية” تابعة له، وأشارت إلى أن ما يقارب من 40% من سكان هذا المخيم لم يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم من قبل الجيش النظامي حتى اليوم.

وبحسب المجموعة، فقد اتهم لاجئون فلسطينيون، النظام السوري والميليشيات الطائفية المرتبطة به في ريف دمشق، باستغلال عدم وجود العائلات الفلسطينية وجلب عائلات موالية لهم وعائلات مقاتلين غير سوريين وإسكانهم في تلك المنازل.

إلى ذلك، قال المعارض السوري الآشوري سليمان يوسف “إن القضية الساخنة والأكثر إشكالية وقلقاً لأبناء المنطقة، هي مشكلة الأراضي الزراعية والأملاك والعقارات للأسر المهاجرة، التي لم يبق لها أبناء أو ورثة، تسعى الميليشيات الكردية لاستغلال هذا الفراغ، لوضع يدها بالقوة على هذه الأراضي والعقارات، من غير وجه حق، وبطريقة غير قانونية، وخلافاً للأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع” حسب قوله.

وأشار إلى أن جولة ميدانية على العديد من القرى التي يقطنها السريان في ريف القامشلي والقحطانية، “تُظهر حواجز مليشيات أفرزتها الحرب، واختفاء صور كديكتاتور سورية العربي، بعد أن هزت الحرب عرشه، وضعضعت أركان حكمه، لتحل مكانها صور لدكتاتور كردي غير سوري، مبجلاً بشعارات ومقولات وخطابات ونياشين كردية”.

وأضاف “إن الاختفاء التام لعلم الدولة السورية، يُعزز الشكوك بفرص بقاء هذه المنطقة الحيوية، جزءاَ من سورية الجديدة، إنه انقلاب في حركة التاريخ، قد يُفجّر مشكلات وصدامات بين الأهالي والميليشيات، وبين الميليشيات نفسها” وفق قوله.

من جهته، قال الناشط السوري المعارض فادي سعد لوكالة (آكي)، إن منطقة وادي بردى شهدت منذ مطلع العام الحالي “استقدام حزب الله لمئات الأسر من مناطق مختلفة من البقاع اللبناني، وإسكانهم في قرى هذه المنطقة، في بيوت هجرها سكانها هرباً من الحرب، وتقع تحت سيطرة كاملة لميليشيات الحزب، ومن الصعب خروجهم منها مستقبلاً لعدم وجود أي وثائق عقارية بالأساس تُثبت ملكية هذه البيوت، باعتبار أن الكثير منها قد بُني بمناطق خارج التنظيم”.

وأضاف “إن استمرار الأمر على ما هو عليه سيُنتج كارثة لا يمكن إصلاحها، فغالبية الريف الدمشقي الذي كان تحت سيطرة المعارضة السورية في فترات سابقة، واسترجعته قوات النظام أو سيطرت عليه ميليشياته، لا يوجد بها أي توثيق عقاري يُثبت الملكية الشخصية، وهذه المناطق التي لا يوجد بها توثيق عقاري، كان يتجاوز عدد سكانها المليوني نسمة، ما يعني أن نحو ربع مليون منزل في ريف دمشق الكبير لن يستطيع أصحابها الأصليون من إثبات ملكيتهم لها، وهو أمر يزداد استحالة مع مرور الزمن، خاصة وأن النظام يقوم بمنح وثائق ملكية جديدة مقابل بدلات مالية يتقاضاها متنفذون، وتوزع أحياناً على ميليشيات غير سورية ترعاها إيران، كمكافأة على قتالها إلى جانب النظام” وفق قوله.

وتُشير دراسات منشورة قبل بدء الثورة السورية عام 2011، أن محيط العاصمة السورية يضم نحو 14 منطقة عشوائية غير منظمة، يكتفي أصحاب المنازل والعقارات فيها بأوراق بيع وشراء غير رسمية لا يوجد لها سجلات وتوثيق في السجلات العقارية التابعة لمؤسسات الدولة، ما يعني أن السلطات السورية قادرة إن شاءت إزالة هذه المناطق دون أن يكون بمقدور أصحاب العقارات المطالبة بأي تعويض، وشهدت معظم هذه المناطق بسبة كبيرة من التدمير باعتبارها كانت مناطق سيطرة للمعارضة السورية واستهدفها النظام بشكل عنيف بالأسلحة الثقيلة لسنوات.