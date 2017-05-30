جينتيلوني: علاقات ممتازة مع كندا اساسها جذور قديمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، إن هناك علاقات ممتازة تربط ايطاليا وكندا، والتي تقوم على جذور قديمة.

وأضاف رئيس الوزراء باولو جينتيلوني في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشيوخ الإيطالي، (فيلا ماداما) الثلاثاء مع نظيره الكندي جاستن ترودو، أن “العلاقات بين ايطاليا وكندا تغذيها وجهات نظر مشتركة حول مختلف القضايا الدولية”، كـ”الأمن ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاقتصاد المفتوح، والتجارة الحرة، والحاجة إلى اتخاذ موقف إيجابي إزاء التحدي الكبير الذي تطرحه تدفقات الهجرة”.

وذكّر جينتيلوني بأن بين ايطاليا وكندا “هناك علاقات ممتازة تقوم على أساس جذور قديمة”، الأمر الذي “يمكن أن يعززه التأثير المضاعِف لمعاهدة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا (CETA)”، واختتم معربا عن الأمل بن “يتم التصديق على المعاهدة من قبل البرلمان على وجه السرعة”.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق في الـ15 من شباط/فبراير الماضي، على اتفاقية (سيتا) الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، وخلال الجلسة العامة في ستراسبورغ، صوّت لصالح الاتفاقية 408 نائبا مقابل رفض 254 عضوا وامتناع 33 برلمانيا عن التصويت.