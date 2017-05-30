السيسي: التصدي لأي تهديد من داخل مصر وخارجه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على “ضرورة عدم التهاون مع أي شخص أو جهة تحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى وأمنه”.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، إن الرئيس السيسي طالب خلال اجتماع عقده الثلاثاء مع كبار رجال الدولة “بضرورة التصدي لأي تهديد لاستقرار مصر والقضاء عليه، سواء كان مصدره داخليا أم خارجيا”.

واضاف يوسف أن “وزير الداخلية قدم تقريراً عن سير التحقيقات الخاصة بالحادث الإرهابي الذي شهدته محافظة المنيا يوم الجمعة الماضي، والإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة الجناة وتسليمهم للعدالة”، وأن “الرئيس أكد على أهمية مواصلة الأجهزة المعنية لجهودها من أجل سرعة ضبط الجناة”.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن “السيد الرئيس استمع أيضا إلى تقرير حول نتائج العمليات العسكرية ضد مواقع الإرهابيين في ليبيا، لاستهداف التنظيمات التي ساهمت في التخطيط لحادث المنيا الإرهابي وتنفيذه”.

وقد حضر الإجتماع، رئيس الوزراء شريف إسماعيل ومحافظ المصرف المركزي طارق عامر ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وخلص المتحدث الى القول إنه “تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بتوفير السلع والأغذية، من بينها الموقف بالنسبة لموسم حصاد القمح”.