ألفانو يلتقي مبعوث ترامب للائتلاف المناهض لداعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزير أنجيلينو ألفانو التقى بمقر الوزارة في روما الثلاثاء، بريت ماكغورك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى الائتلاف المناهض لتنظيم (داعش).

واضاف بيان لمقر الخارجية، قصر (فارنيزينا)، أن الوزير ألفانو استقبل مبعوث ترامب قائلا، إن “إيطاليا تعتبر مكافحة تنظيم (داعش) أولوية استراتيجية لسياستها في مجالي الخارجية والدفاع”، وفي هذا السياق “نحن نقدر الاستمرارية الكبيرة للاستراتيجية الأميركية لمحاربة التنظيم، لتحافظ بذلك على التحالف، وعلى نهجها المتعدد الأبعاد”.

ووفقا للبيان، فقد “أكد ألفانو خلال اللقاء، استعداد إيطاليا للإلتزام في العراق، لإستمرار النجاحات العسكرية ضد تنظيم (داعش)، وكذلك المساهمة ببعض الإصلاحات الضرورية في البلاد، ولا سيما في قطاع الأمن”. كما “أعرب الوزير عن الأمل بأن يستمر الدور القيادي لقوات الدرك (كارابينييري) في أنشطة ما بعد تحرير الجارية في العراق أيضا”، في إشارة الى تحرير الأراضي التي تخضع لسيطرة تنظيم (داعش).

وتابع “نحن ندرك أن التركيز يتم حاليا على العمليات العسكرية لتحرير الموصل والرقة”، لكن “علينا أن نكون على علم بالقدر نفسه، بالتحديات التي تنتظرنا بعد عمليات التحرير”، مشيرا إلى أن “السيطرة على الموصل اختبار لقدرة العراق على تحقيق الاستقرار في هذه المدينة”، وكذلك “التعايش السلمي للمكونات المختلفة لمجتمعها أيضا”.

أما فيما يتعلق بالقضية السورية، فقد “رحب ألفانو باستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا حول إنهاء الصراع في سورية”، واختتم داعيا إلى “مزيد من التعاون في مجال محاربة تنظيم (داعش)”، حسب البيان.