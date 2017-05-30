مسؤول إقليمي ايطالي: الرد على الإرهاب لتجنب تخدير أنفسنا تفاديا للألم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – قال مسؤول إقليمي ايطالي “نحن لا نريد تخذير أنفسنا من الألم، بل نعتقد بأنه لا جدوى من الإدانات المتكررة لمشاهد العنف والموت هذه”.

وبمناسبة إحتفائه بمقر المجلس الإقليمي في تورينو، قصر (لاسكاريس) الثلاثاء، ضحايا هجمات الاسبوع الماضي في مانشستر ومصر، قال رئيس المجلس ماورو لاوس إن “التزامنا يجب أن يتركز على تعزيز حرصنا ورغبتنا بحماية تلك الحريات الأساسية التي تميّزنا عن الإرهابيين”، مؤكدا أن “علينا ألا نستسلم لثقافة الكراهية والخوف”، وأن “من المهم إزاء حقائق كهذه الرد بطريقة جماعية”.

وخلص لاوس بالدعوة للوقوف دقيقة صمت، قائلا “خالص تعازينا وتعاطفنا مع أسر الضحايا ولشعبي انكلترا ومصر”، فضلا عن “تمنياتنا بالشفاء التام لجميع المصابينا”.