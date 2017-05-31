 الرئاسة الفلسطينية: لن نقبل أي جندي إسرائيلي على ارض الدولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – رفضت الرئاسة الفلسطينية مطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية كشرط للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الفلسطينيين.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينه أن “هذه التصريحات مرفوضة، ولن تؤدي إلى سلام قائم على أساس الشرعية العربية والدولية”، وقال إن “هذه المطالب بمثابة شروط مرفوضة، وتشكل تحدياً للمجتمع الدولي، وأن اسرائيل غير جادة لتسهيل مساعي صنع السلام التي تقودها الادارة الامريكية”.

واضاف أبو ردينه في بيان الأربعاء، أن “هذه التصريحات هي تكريس لأسباب الصراع المستمر، لأن السلام والأمن لن يتحققا إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية”.

وخلص الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية الى القول “اننا لن نقبل بأي أتفاق يبقي أي جندي إسرائيلي على أرض دولة فلسطين المستقلة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن شرط التوصل إلى اتفاق نهائي مع الفلسطينيين هو اعتراف الفلسطينيين باسرائيل دولة يهودية واستمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الضفة الغربية وان ينهي الإتفاق المطالبات المستقبلية.

ورفض الفلسطينيون مرارا مطلب إسرائيل الإعتراف بها دولة يهودية.