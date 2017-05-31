ايطاليا: انخفاض البطالة في نيسان بنسبة 0.4٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا انخفاض البطالة بنسبة 0.4٪ في شهر نيسان/أبريل الماضي، مقارنة بشهر آذار/مارس السابق له، أي ما يمثل زيادة بـ94 ألف وحدة.

وذكر تقرير للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) الأربعاء، أن “معدل التوظيف ارتفع إلى 57.9٪”، أي بزيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية، مشيرا إلى “النمو في عدد الموظفين، يشمل المؤقتين منهم والدائميين أيضا”.

كما سجل المعهد الوطني الإيطالي “زيادة في فرص العمل التي تشمل أشخاصا تجاوزا سن الخمسين”، وبـ”مستوى أقل بالنسلة لمن تتراوح أعمارهم بين 25-34 عاما”، بينما “كان هناك إنخفاضا بالنسبة لكل الفئات العمرية المتبقية”.

وأشار التقرير الإحصائي الى أن “الفصل الممتد من شباط/فبراير الى نيسان/أبريل سجلت نموا مماثلا من ناحية التوظيف”، أي “زيادة بمقدار 0.4٪، والتي تعادل 82000 وحدة، مقارنة بالفصل السابق له”، واختتم بالقول إن “الزيادة تشمل كلا الجنسين، وتتوزع بين جميع الفئات العمرية، باستثناء تلك المحصورة بين 35-49 عاما”.