الائتلاف الوطني السوري المعارض يدعو 12 فصيلاً لتسمية ممثليهم السياسيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الإئتلاف الوطني السوري المعارض أن هيئته السياسية شكلت لجنة خاصة تواصلت مع الفصائل العسكرية المعارضة، لغرض الحوار معها بشأن التمثيل السياسي في الائتلاف.

وأشار بيان للائتلاف إلى أن اللجنة المشكلة “حددت 12 فصيلاً، وفق معايير تم التوافق عليها، وجرى التواصل معها بعد إقرار ذلك من قبل الهيئــة السياسية، حيث وافق أغلبها على المشاركة، فيما تنتظر اللجنة موافقة البقية، كما قضت بتشكيل مجموعة عمل للتنسيق المشترك بين الائتلاف وكافة القوى العسكرية”.

واشار البيان أن هذه الخطوة تأتي في “إطار برنامج الإصلاح، الذي طرحته قيادة الائتلاف الوطني السوري الجديدة، وتعزيز شرعية الائتلاف، كمؤسسة تمثل الشعب السوري وتدافع عن ثورته وحقوقه، وضمن خطوات ترمي إلى تقوية وتصحيح التمثيل في الائتلاف لكافة المكونات العسكرية والثورية والسياسية والمحلية”.

ولفت البيان إلى أنه “فِي ظل هذه الخطوة الهامة، التي تمثل التقاء لجناحي الثورة السياسي والعسكري، وتقوية لتمثيل الفصائل العسكرية في الائتلاف، فقد اتخذت الهيئــة السياسية قراراً بالإجماع، بناء على توصيــة لجنة العضوية واللجنة القانونية، بإنهاء عضوية كتلة الأركان”، التي كانت تمثل المجلس العسكري الذي جرى حلُّه سابقا،ً وذلك “لعدم وجود الأصل الذي يمثلونه”، وفق قرار اللجنة القانونية.