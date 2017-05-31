ألفانو: “أقصى إدانة للهجوم الإرهابي الجبان” في كابول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو عن “إدانة شديدة للهجوم الإرهابي الجبان في العاصمة الأفغانية كابول”، تعليقا على الهجوم الذي وقع صباح اليوم في المنطقة الدبلوماسية بالعاصمة الافغانية الذي خلّف أكثر من 80 قتيلا وجرح 350 شخصا على الأقل.

وأبدى ألفانو في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الأربعاء، “حزناً عميقاً للضحايا”، ونقل “مشاعر القرب من قبل إيطاليا من الجرحى والشعب والحكومة الأفغانية”.

وقالت مصادر وزارة الخارجية، إن “كادر السفارة الايطالية في كابول في أمان وبخير”، مبينة أن “دوي الانفجار الذي وقع، سُمع في مجمع سفارتنا وفي مقر وكالة التعاون الإنمائي أيضا”.

خلصت المصادر الى القول إن “جميع الموظفين تم اخلائهم الى مكان آمن، وهم على ما يرام”، وأنه “بالتعاون الوثيق مع وحدة الأزمات التابعة لوزارة الخارجية، تم التحرك فورا لتنفيذ التحقيقات الروتينة للتأكد من وجود مواطنين إيطاليين بين ضحايا الهجوم من عدمه”.