النظام السوري يحشد لمواجهة محتملة في الجنوب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر في المعارضة السورية المسلحة إن النظام والميليشيات الرديفة له تحشد قوات إضافية كبيرة باتجاه جنوب البلاد، فيما يُعتقد أنه استعداد لمواجهة عسكرية محتملة تشهدها محافظة درعا وريفها، نافية أن يكون الجنوب السوري قد دخل مرحلة الهدنة الموثوقة.

وأوضح إياد بركات، من الجيش السوري الحر المرابط على الحدود السورية الأردنية قرب معبر نصيب، أن “النظام دفع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بقوات جديدة للجنوب، باتجاه مدينة درعا وبعض أنحاء ريفها الذي يسيطر عليه النظام، مزودة بدبابات وناقلات جند ومدافع”. وأشار إلى وجود “غموض في نوايا” هذه القوات، خاصة وأن منطقة الجنوب السوري المحاذية للشريط الحدودي مع الأردن، قيل أنها منطقة ممنوعة على قوات النظام بعزم إقليمي ودولي.

وعن استعدادات فصائل المعارضة المسلحة لمواجهة مثل هذا الهجوم فيما لو تم، قال بركات “لا جديد على صعيد فصائل المعارضة، فهي مازالت قادرة على صد أي هجوم لقوات النظام والميليشيات الرديفة، سواء من حزب الله أم من إيران، طالما أن النظام لا يستخدم سلاح الطيران”. وأضاف “لكن ليس لدينا أي ضمانة أن تصمد الفصائل في الجنوب إن حشد النظام وإيران المزيد من القوات، وإن ساندهم الروس”.

ويسعى النظام السوري وحلفاؤه لزيادة الوجود في شرق وجنوب سورية، رداً على تحذيرات أمريكية بضرورة عدم اقتراب قوات النظام والميليشيات المقاتلة معها لمنطقة التنف شرق سورية، وتلميح بعض الولايات المتحدة بأن جنوب سورية هي منطقة مُرشّحة لأن تكون منطقة محمية وعازلة.

وفي آذار/ مارس 2016، بدأت الولايات المتحدة تُدرّب مئات المقاتلين المعارضين، وأرسلتهم لسورية إلى الحدود مع الأردن من جهة، وإلى الشرق (منطقة التنف) من جهة أخرى، وأصبحوا رأس حربة ضد قوات النظام السوري بدعم من التحالف الدولي.

وتؤكد مصادر في المعارضة السورية أن الولايات المتحدة، وإسرائيل، مهتمتان بمنع تمدد الميليشيات الايرانية أو الشيعية اللبنانية في الجنوب الغربي لسورية المحاذي لهضبة الجولان التي يحتلها الإسرائيليون، فيما تسعى فصائل المعارضة السورية لوضع حد يمنع تمدد القوات الإيرانية وقوات حزب الله نحو حزام أمني نظري تأمل هذه الفصائل أن تُثبّته بدعم أمريكي.

ووفق أهالي المنطقة، لا يُقدّم الروس دعماً جوياً لقوات النظام أو الميليشيات الرديفة لها في جنوب سورية، فيما يستمر النظام باستخدام المروحيات والبراميل المتفجرة، في درعا والقنيطرة.