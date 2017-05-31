البابا يصف هجوم كابول بأنه “عمل عنف وحشي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – ندد البابا فرنسيس بالهجوم الإرهابي الذي وقع صباح الأربعاء في كابول، واصفا ما حدث بأنه “هجوم مروع”، تعليقا على الهجوم في المنطقة الدبلوماسية بالعاصمة الافغانية، الذي خلّف أكثر من 80 قتيلا وجرح 350 شخصا على الأقل.

وجاء في برقية تعزية تحمل توقيع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال پييترو پارولين، “أن قداسة البابا، بعد أن تلقى وبحزن، نبأ الهجوم المروع في كابول، الذي خلّف العديد من القتلى والمصابين بجروح خطيرة”، فهو “يعرب عن تعازيه لجميع المتضررين من جرّاء عمل العنف الوحشي هذا”.

واختتم الكاردينال پارولين البرقية بالقول إن “البابا أكد للشعب الأفغاني استمرار صلاته من أجل السلام”.