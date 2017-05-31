إيطاليا: رينزي لا يستبعد انتخابات مبكرة قبل نهاية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- لم يستبعد السكرتير العام للحزب الديمقراطي ورئيس الوزراء الايطالي السابق، ماتيو رينزي عودة الناخبين إلى صناديق الاقتراع للتصويت لبرلمان جديد في الفترة بين شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري

ونفى رينزي حدوث تداعيات سلبية من جانب الأسواق المالية على البلاد بحال اجراء الانتخابات البرلمانية مبكرا قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية في ربيع العام المقبل. وقال في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزة الحكومية “الانتخابات في ألمانيا ستكون في 24 أيلول/سبتمبر وفي النمسا ستجرى في 8 تشرين الأول/أكتوبر. هناك من يقول التصويت خطر” قبل إنتهاء الدورة التشريعية “ولكنها وجهة نظر غير مطلقة”.