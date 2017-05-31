إيميرجنسي الإيطالية: استقبال 70 جريحا بمستشفانا في كابول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كابول – قالت منظمة (إيميرجنسي) الإنسانية الإيطالية إن نحو 70 شخصا ممن أصيبوا بجروح تم استقبالهم في مستشفى الطوارئ التابع لمنظمتنا في العاصمة الأفغانية، إثر الهجوم في المنطقة الدبلوماسية، الذي خلّف أكثر من 80 قتيلا وجرح 350 شخصا على الأقل.

وكتبت المنظمة على صفحتها في مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أن “الانفجار وقع على بعد 500 متر من المستشفى”، مما أدى الى “إحداث أضرار طفيفة بجزء من المبنى”.

وخلصت (إيميرجنسي) الى القول إنه “لم يلحق أي ضرر بموظفي المستشفى، سواء أكانوا محليين أم دوليين”، والذين “قدموا رعاية طبية لـ30-40 شخصا من ذوي الإصابات الطفيفة”، لحد الآن.