ألفانو: على إيران العمل بشكل بناء مع المجتمع الدولي في حل الأزمات الإقليمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، أنجيلينو ألفانو أنه “يتعين على إيران اغتنام الفرصة التي أتاحها الاتفاق النووي للعمل بشكل بناء مع المجتمع الدولي في حل الأزمات الإقليمية”.

وجاء تصريح رئيس الدبلوماسية الايطالية في لقاء جمعه أمس الثلاثاء بسفراء الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المعتمدين لدى روما.

وأضاف ألفانو “ينبغي على إيران الإلتزام بقناعة أكبر في تخفيف التوترات وفي تقليص حجم الصراعات وإعادة تأسيس الحوار السياسي مع الدول العربية”.

ولقد تطرق ألفانو خلال لقائه مع السفراء العرب إلى قضايا رئيسية تحظى بالاهتمام المشترك، كعملية السلام في الشرق الأوسط مجددا موقف ايطاليا الداعم لـ”أفق حل الدولتين، الوحيد الممكن حقا، لمصلحة كل الأطراف المعنية، كما انه يعكس التطلعات المشروعة للفلسطينيين في حق تقرير المصير، ومن شأنه أيضا الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، الذي يبتغيه جميعنا”

كما أشار ألفانو إلى أن أزمة سورية كانت واحدة من الموضوعات “في قلب السياسة الخارجية الإيطالية، بما في ذلك قمة الدول السبع الكبرى”.

أما فيما يتعلق بالملف الليبي، فقد شدد ألفانو على أن “حل الأزمة الليبية لن يكن إلا سياسيا”. وأضاف “نحن على قناعة بأنه وفق عملية شاملة، مع قيادة ليبية قوية، تمر من خلالها المصالحة في إطار الاتفاق السياسي الليبي، من الممكن تحقيق الاستقرار في البلاد وتعزيز مؤسساته”.