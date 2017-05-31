إيطاليا وفرنسا: مسؤولية مشتركة في إعادة إحياء الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت الحكومتان الإيطالية والفرنسية على المسؤولية المشتركة في توفير دفعة قوية لإعادة إحياء الاتحاد الأوروبي، بإعتبارهما عضوان مؤسسان للتكتل الموحد

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جرت الاربعاء بين وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو ونظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، حسبما أفادت الخارجية الإيطالية.

وذكرّت بأن مكالمة اليوم الاربعاء سبقتها أخرى تمت بين الوزيرين في 24 أيار/مايو الجاري، لـ”إعادة التأكيد على المصالح المشتركة التي تجمع إيطاليا وفرنسا سوى على المستوى الاوروبي، أو على الساحة الدولية الأوسع نطاقا”، حيث “توافق الطرفان على الاجتماع في وقت قصير لتطوير العمل المشترك في ضوء مؤتمر دولي عن الهجرة مع بلدان العبور، الذي سيعقد في روما بمبادرة إيطالية في 6 تموز/يوليو المقبل، والذي أكد لودريان المشاركة فيه”