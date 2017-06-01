مصر: وزير الخارجية يبحث مع مسؤول في ناتو “محاربة الإرهاب”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، القائد الأعلي لعمليات التحول بحلف شمال الأطلسي (ناتو) دنيس ميرسيه، حيث تناولا في لقاء “محاور التعاون الثنائي، وعلي رأسها مكافحة الإرهاب، فضلا عن التشاور حول القضايا والأزمات الإقليمية”

وصرح المتحدث بإسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد بأن “القائد الأعلي لعمليات حلف الناتو ثمّن المواقف المصرية المتوازنة في المنطقة والتي تهدف إلي تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، لاسيما التقريب بين الفرقاء في ليبيا وصولا إلي تطبيق كامل لاتفاق الصخيرات باعتباره الإطار العام لحلحلة الأزمة الليبية، حيث استمع إلي شرح من وزير الخارجية حول مستجدات الوضع في ليبيا، واستضافة القاهرة لاجتماعات الفصائل الليبية المختلفة”.

وأضاف “كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتدعيم صيغة الحوار السياسي بين مصر والحلف علي كافة المستويات، مشيرا إلي نماذج ناجحة من التعاون بينهما مثل برنامج إزالة الألغام من الصحراء الغربية، والتعاون في ضبط الحدود”.

ونسب المتحدث المصري إلى المسؤول في شمال الأطلسي “الإشادة بالرؤية المصرية الشاملة لمحاربة الإرهاب من جميع النواحي الفكرية والمالية والتنظيمية”، إضافة إلى “التأكيد على دعم الحلف لمصر في حربها ضد الإرهاب”.