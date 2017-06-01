مصادر: تنظيم داعش ينسحب من الرقة بوتيرة غير منتظمة بعد الضربة الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد الناشط السوري إبراهيم أبو عبد الله، أن نحو ألف مقاتل من مقاتلي تنظيم الدولة (داعش) انسحبوا مع عائلاتهم من مدينة الرقة خلال شهر أيار/مايو الأخير. وأشار إلى أن وتيرة الانسحاب خفّت قليلاً بعد أن استهدف الطيران الروسي عائلات مقاتلي التنظيم المنسحبين من المدينة وتسببت بمقتل العشرات منهم، وباتت وتيرة الانسحاب غير منتظمة ولا منضبطة.

ورجّح أبو عبد الله، المقيم في أطراف مدينة الرقة في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء وجود اتفاق على خروج المقاتلين، مشيراً إلى أن “مسارات آمنة” تُفتح لهم منذ شهر، لخروجهم على دفعات.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكّد وجود اتفاق بين ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وتنظيم داعش بخصوص فتح القوات الكردية ممرات آمنة لخروج مقاتلي التنظيم من الرقة دون قتال نحو البادية السورية، وقال إن لدى الروس “معطيات موثوقة” حول الأمر، وشدد على رصد تحرك عناصر تنظيم الدولة من الرقة نحو تدمر، ما دفع سلاح الجو الروسي لقصف مواكبهم، وفق قوله.

وكان مصدر روسي في وزارة الدفاع أكّد أن موسكو لن تسمح بتطبيق هذا الاتفاق، وستمنع خروج مقاتلي التنظيم من الرقة باتجاه الجنوب، وأشار إلى أن سلاح الطيران الروسي استهدف في 25 أيار/ مايو الماضي قافلة تابعة للتنظيم الارهابي مكونة من 32 سيارة كانت متجهة من الرقة إلى تدمر، وقتل لا يقل عن 120 عنصراً من التنظيم.

إلى ذلك، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “روسيا تريد القول أنها هي من يحارب تنظيم داعش، وأن هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وقوات سورية الديمقراطية مع التنظيم من أجل تأمين مخرج لهم من مدينة الرقة”.

وسبق لميليشات قوات سورية الديمقراطية التابعة للحزب الكردي أن تعهدت نهاية الشهر الجاري أن لا تُلحق أي ضرر بمقاتلي التنظيم بالرقة إذا ما استسلموا ودعتهم إلى إلقاء أسلحتهم.

وعلى الجانب العسكري، أكّد أبو عبد الله أن الميليشيات الكردية لم تدخل بعد أي حي من أحياء الرقة، ومازالت على بعد مئات الأمتار عن أولى مباني المدينة، لكنها “لا تواجه بمقاومة ذات معنى عسكري كبير، وتساندها قوات التحالف بقصف جوي مكثف على أطراف المدينة”. ورأى أنه “من المرجّح أن تتبع هذه القوات وقوات التحالف الجوية سياسة الأرض المحروقة في بداية دخولها للمدينة، إن لم يتم الاتفاق مع مقاتلي التنظيم على تسليم مواقعه دون قتال، وهو أمر غير مستبعد في ظل عدم وجود تصدّي عسكري ذي معنى لهذه القوات الكردية، ويُعتقد بالمقابل أن تنظيم الدولة قد فخّخ جبهات منطقة المواجهة الشرقية والشمالية تحسباً لأي هجوم مباغت”، وفق أبو عبد الله.

بالمقابل، نفى الناطق باسم ميليشات قوات سورية الديمقراطية الكردية طلال سلو وجود أي اتفاق مع تنظيم داعش لتخصيص ممر آمن للخروج من مدينة الرقة، وقال إن الوحدات الكردية تحاصر الرقة من كل الجهات باستثناء الجهة الجنوبية.

ووفق معارضين سوريين، فإن الولايات المتحدة رفعت خلال الأيام الأخيرة من مستوى تسليحها للقوات الكردية، ويرافقهم مقاتلون من التحالف، وأُدخلت مئات الآليات العسكرية مصحوبة بعتاد وذخيرة ومستشارين عسكريين والعشرات من الجنود في القوات الخاصة الأمريكية، قدموا من شمال العراق، للمشاركة في معركة الرقة.