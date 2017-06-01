حماس تدين تعيين سفير إسرائيل نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أدانت حركة (حماس) تعيين السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون نائباً لرئيس الجمعية العامة الأممية.

واعتبر الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع القرار بأنه “شرعنة لجرائم الاحتلال، ومكافأةً له على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني”.

ودعا “المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية إلى الضغط على الأمم المتحدة للتراجع عن هذه الخطوة وإعادة النظر فيها، والقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا وقضيته”.

وقال في بيان “إن المطلوب هو أن يحاسب دانون وكل مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم في المحاكم الدولية لا أن يشكل لهم غطاء وحماية من قبل المؤسسات الدولية”.

وأضاف “دانون متورط شخصياً في الدم الفلسطيني وقد عمل سابقاً نائباً لوزير الحرب الإسرائيلي، وارتكب مجازر وجرائم حرب ضد شعبنا”.