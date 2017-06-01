البابا: العائلة كنز نفيس لا يمكن أن يبقى معزولاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – وصف البابا فرنسيس الأسرة بأنها “الكنز الأثمن”، محذرا من أنها “لا يمكن أن تبقى معزولة”.

وخلال استقباله جمهور المشاركين في اجتماع الجمعيات الكاثوليكية الخاصة بالأسرة (Fafce) المُنظم من قبل الفدرالية الأوروبية، بمناسبة الذكرى الـ20 المؤسسة، ذكر البابا “4 أزمات تجتاز أوروبا الآن”، وهي “الديموغرافية، والهجرة والعمل والتربية والتعليم”، مبينا أن “هذه الأزمات قد تجد آفاقاً إيجابية خاصة في ثقافة اللقاء”، حيث “تجتمع جهات اجتماعية واقتصادية وسياسية لرسم سياسات لصالح الأسرة”.

وأشار البابا الى أن “20 عاما (على تأسيس الجمعية) ليست كافية لإجراء تقييم مسيرتها”، ومع ذلك “فهو بالتأكيد زمن ملائم لنشكر الله على حيوية وحماسة العمل التي نفذته في نشاطها اليومي”. وأردف “هذا الواقع الجماعي، الشاب بالروح وبالتاريخ، مدعو لشمل الآخرين بخدمة الأسرة”، لأنها “لا تزال أثمن كنز بالنسبة لأوروبا”.

وحذّر البابا مذكِّراً بأن “العائلة كالخميرة التي تساعد على نمو عالم أكثر إنسانية وأخوّة”، وحيث “لا يشعر أحد بأنه مرفوض أو تم التخلي عنه”. وأوضح أن “رأس المال الأسري هذا مدعو الى الإلقاء بظله على السياسات الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأوروبية”.

وخلص البابا بيرغوليو الى القول إن “النمط الأسري الذي تقترحون نشره، لا يخضع لأي مجموعة أيديولوجية، بل يقوم على أساس كرامة حرمة الفرد”، وأنه “في ظل هذه الكرامة يمكن لأوروبا أن تكون عائلة من الشعوب حقاً”.