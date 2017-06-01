الفاتيكان: كتاب عن كاهن عراقي قُتل قبل 10 سنوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان: قامت جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية بنشر كتاب بعنوان “كاهن كاثوليكي في الدولة الإسلامية”، يحكي قصة الكاهن الكلداني الأب رغيد كني الذي قُتل على يد عناصر مسلحة قبل 10 سنوات في مدينة الموصل شمال العراق.

وقد استهل مؤلف الكتاب الأب ريبوار عوديش باسه (الرهبان الكلدان)، النص بـ”آخر كلمات سطرّها الأب الشهيد البطل رغيد عزيز كني في آخر بريد إلكتروني، بعثه من الموصل لأستاذه في روما، الأب روبرت كريستيان يوم ٢ حزيران ٢٠٠٧، أي قبل يوم من اغتياله”، يقول فيها إن “الوضع هنا أسوأ من الجحيم. تعرضت كنيستي لعدة هجمات منذ أن التقينا آخر مرة. جُرِحَ حارسان الأسبوع الماضي نتيجة هجوم. سنلتقي في المستقبل القريب وسنتحدث عن كل هذه الأحداث. الرب يباركك، رغيد”.

وأضاف الأب ريبوار أن “تلك الجريمة النكراء منعت أبونا رغيد من الالتقاء بأستاذه”، وبالتالي “لم تسنح له الفرصة بأن يتحدث عن تلك الأحداث المروعة”. ولهذا فمن خلال كتاب “كاهن كاثوليكي في الدولة الإسلامية: قصة الأب رغيد كني”، وكذلك “بمناسبة الذكرى العاشرة لاستشهاد هذا الكاهن الغيور والشجاع مع رفاق دربه الشمامسة بسمان يوسف داود، غسان عصام بيداويد، ووحيد حنا ايشوع”.

وتابع “نروي هذه القصة لا للأستاذ الأب كريستان فقط وإنما للكل”، لكي “يتعرف الجميع على قصة هذا الكاهن الغيور، الذي على الرغم من الاضطهادات والتهديدات والهجمات والخطف والقتل، أبى أن يتراجع أو أن ينصاع لأوامر الإرهابيين”، وأن “ذنبه بحسب الإرهابيين الذين قتلوه هو عدم غلقه لأبواب كنيسة الروح القدس”، حيث “وجه إليه أحد القتلة قبل أن يفتحوا وابل من الرصاص عليه وعلى رفاقه، قائلاً باللهجة العراقية: “كلتلك عزل الكنيسة، ليش ما سديتها؟”، وقد “كان ردّ أبونا رغيد بكل شجاعة ووضوح وبساطة: “ما نسد بيت الله”، إضافة الى “ذنبه الآخر، وهو كونه مسيحيٌ عراقي”.

من جانبه قال مدير الفرع الإيطالي لـ(عون الكنيسة المتألمة)، أليسّاندرو مونتيدورو، خلال تقديمه للكتاب بمقر الجمعية في روما، الخميس، إن “فكرة تأليف الكتاب روادتني في زيارتي الأخيرة لبلدة كرمليس (سهل نينوى ـ شمال العراق)، آذار/مارس الماضي”، وهي “مسقط رأس الأب رغيد، ورؤيتي لقبره الذي دنسه عناصر مليشيات تنظيم (داعش) خلال إحتلالهم للبلدة”، وأنه “حال عودتي الى روما، طلبت من الأب ريبوار تأليف”.

وخلص مونتيدورو معربا عن الأمل بأن “يسلط الكتاب الضوء على أحداث ومعاناة مسيحيي العراق ويحرك المجتمع الدول للتدخل لضمان أمنهم وحقوقهم في بلادهم”.