السلام والحوار محور لقاء البابا ورئيس البوسنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الكرسي الرسولي إن “السلام والمصالحة والحوار بين الأديان كانت الموضوعات الرئيسية في المحادثات الودية”، التي جرت في الفاتيكان الخميس، بين البابا فرنسيس ودراغان كوفيتش، العضو الكرواتي في الرئاسة الجماعية للبوسنة والهرسك.

وجاء في بيان فاتيكاني أنه “تم خلال المحادثات الودية الإعراب عن الارتياح للعلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين، التي أنشأها الاتفاق الأساسي لعام 2006″، فضلا عن “بحث الوضع في البلاد، والتحديات التي تواجهها وتطلعاتها الأوروبية”، مع “تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام، كالسلام والمصالحة والحوار بين الأديان، وحضور الطائفة الكاثوليكية في البلاد”.

وخلص البيان الى القول إنه “تم التطرق إيضا الى بعض الأحداث الآنية في مجال السياسة الدولية”، مع “التركيز بوجه خاص على السياق الإقليمي”.

وقد إجتمع دراغان كوفيتش، بعد لقاء البابا، بأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال پييترو پارولين، يرافقه المسؤول الفاتيكاني للعلاقات مع الدول، المونسنيور پاول غالاغر.