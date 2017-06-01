الرئيس الإيطالي يدعو مدراء الشرطة للعمل على استقبال ودمج المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا مدراء الشرطة في البلاد للعمل في مجال استقبال المهاجرين وتسهيل اندماجهم.

وفي رسالة بعثها لمدراء الشرطة في مقاطعات البلاد بمناسبة عيد الجمهورية الموافق 2 حزيران/يونيو، أضاف رئيس الدولة أنه “في مجال انقاذ واستقبال المهاجرين، وكذلك في عملية ادماجهم المعقدة والضرورية، على مدراء الشرطة أن يبذلوا قصارى جهدهم في تعزيز الحوار مع المجتمعات المحلية”، وكذلك “في الاستماع إلى بعضهم البعض، لخلق ظروف التعايش السلمي واحترام القانون وكرامة الإنسان”.

وخلص الرئيس ماتّاريلا معربا عن رأيه بأن “التمتع بالأمن، الذي نراه مُهدَدا أحيانا، مُلك للجميع”، وأن “علينا جميعا واجب المساهمة به من خلال سلوكيات موجهة نحو إحترام القانون والصالح العام”.