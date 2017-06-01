ايطاليا: طرد مواطنين مغربيين بتهمة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الداخلية الإيطالية إنه تم تنفيذ أمر طرد بحق اثنين من المواطنين المغاربة (25 و 29 عاما) من على التراب الوطني “لأسباب تتعلق بأمن الدولة”.

وورد في مذكرة لمقر وزارة الداخلية، قصر (فيمينالي) الخميس، أن “المغربيين كانا يقيمان في بريشا ويمتلكان تصريحا إقامة، قانونيين” وقد “طردا لأنه، تبين نتيجة تحقيقات عميقة أجرتها فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات الدرك، أنهما جزء من دائرة العلاقات الخاصة بأحد المقاتلين الاجانب أ. أنس”، الذي “اعتقل في حزيران/يونيو 2013 من قبل شرطة بريشا، بتهمة الخضوع للتدريب على الأنشطة المرتبطة بجرائم تتعلق بالإرهاب الدولي”، والذي “بعد إطلاق سراحه، في أيلول/سبتمبر من العام نفسه، رحل الى سورية للانضمام إلى ميليشيات تنظيم (داعش) هناك”.

وذكرت الداخلية أنه “بشكل خاص، وثقت التحقيقات أيضا تأييد المغربيين المطرودين للفكر الجهادي ومقاسمتهما على شبكات التواصل الاجتماعي لمحتويات ذات صلة بالخلافة الإسلامية وملفات خاصة بالمدعو أنس، تؤكد ارتباطهما الوثيق بهذا الأخير”. واختتمت بالقول إن “المهاجرين أعيدا اليوم الى بلادهما على متن رحلة مباشرة إلى الدار البيضاء”.