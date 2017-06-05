المتحدث بإسم النواب الليبي: الغارات المصرية تنفذ بتنسيق مسبق مع المجلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال المتحدث بإسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن ما تقوم به القوات المسلحة المصرية من ضربات جوية “مركزة” في الاراضي الليبية، وتحديداً في مدينة درنة، تأتي في إطار ما أسماه “التعاون بين الجيش المصري والليبي في الحرب المشتركة على الارهاب والتطرف وبتنسيق مسبق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب الليبي”.

وأوضح بليحق في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “مصر تعتبر هي الداعم الرئيسي للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر والسند الحقيقي لليبيين ضد الجماعات الارهابية والدول الداعمة للجماعات الارهابية وعلى راسها قطر وتركيا”، حسب قوله

ووصف بليحق الضربات المصرية لمدينة درنة بـ”الدقيقة جداً واوجعت الجماعات الارهابية”، مشيرا إلى أن الغارات المصرية، التي تجرى بـ”مشاركة الطيران الليبي ورئاسة الأركان الجوية، دمرت مقار تدريب ومخازن وتمركزات مقاتلي تنظيم القاعدة المتواجدين بمدينة درنة المحاصرة من قبل الجيش الليبي”.

وأكد بليحق أن “مجلس النواب يؤيد هذه الضربات التي تُعد سند لنا ولقواتنا المسلحة في حربنا المشتركة ضد الارهاب والتطرف”، على حد وصفه