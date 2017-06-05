ايطاليا: انتظار وصول 389 مهاجرا الى صقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

راغوزا – قالت مصادر أمنية إيطالية إن ميناء بوتسالّو في بلدة راغوزا (جنوب)، ينتظر وصول نحو 389 مهاجرا.

وأضافت المصادر ذاتها أن المهاجرين الذين تحملهم سفينة (غولفو أتزورّو)، تم انقاذهم أمس في قناة صقلية”، وأن “بلدية راغوزا قد أبلغت الجهات الخاصة باستقبال المهاجرين وتقديم المساعدات الأولية لهم”.

وكان تقريرا لوزارة الداخلية الإيطالية، م

حدَّثا بتاريخ 23 أيار/مايو، قد قال إن “عدد المهاجرين الذين رسوا على السواحل الإيطالية منذ بداية العام الجاري قد تجاوز عتبة الـ50 ألفا”، الأمر الذي يسهله تحسن الطقس، بينما توقعت الوزارة أن تتطلب عملية استقبال المهاجرين الذين يصلون الى سواحل البلاد، إنفاق 2.8 مليار يورو لهذا العام.