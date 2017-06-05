مصر تمهل السفير القطري 48 ساعة لمغادرة البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- اعلنت الخارجية المصرية، عصر الاثنين، انها استدعت “سفير دولة قطر لدى مصر الي مقر الوزارة، حيث تم إبلاغه بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وتسليمه مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى جمهورية مصر العربية، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد”.

وقال المتحدث باسم الخارجية احمد ابو زيد ان الخطوة تاتي “اتصالا بقرار حكومة جمهورية مصر العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر”.

وأضاف أنه “تم إبلاغ القائم بالأعمال المصري بالدوحة بالعودة إلى البلاد في غضون 48 ساعة تنفيذا لقرار قطع العلاقات”.

و قررت الحكومة المصرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في خطوة متزامنة مع قرارات مماثلة اتخذتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات ومملكة البحرين.

ولقد أبدى مجلس الوزراء القطري “استغرابه” من قرار قطع العلاقات واصفا إياه بـ”غير المبرر”. ونقلت فضائية الجزيرة عن المجلس الوزاري الاشارة إلى أن “القرار يهدف لممارسة الضغوط على الدوحة لتتنازل عن قرارها الوطني”، معلنا أن “قطر ستبقى وفيّة لمبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.