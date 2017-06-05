خبيرة ايطالية: العمل مع الجاليات المسلمة ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت خبيرة إيطالية بشؤون الإرهاب أنه يجب العمل مع الجاليات المسلمة ضد الهجمات الإرهابية.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الاثنين، أضافت المحللة الإقتصادية والخبيرة البارزة بشؤون الإرهاب الدولي، لوريتّا نابليوني، أنه “ضد هجمات إرهابية كتلك التي وقعت في لندن”، وهي “هجمات لم تتم بأمر من الرقّة، بل مجرد مبادرات فردية جرت بوسائل بسيطة أيضا”، فإن “الوسيلة الوحيدة المتاحة لدينا هي العمل بفاعلية مع الجاليات المسلمة، لدفعها إلى التعاون مع سلطات إنفاذ القانون”.

وقالت نابليوني إن الهجوم على جسر لندن “لا يعني بالضرورة أن هناك عداء إرهابي مستمر ضد بريطانيا”، مذكّرة بأن “الهجمات الإرهابية توالت في فرنسا قبل فترة قصيرة، وقد وقع الدور الآن على المملكة المتحدة بدافع المضاهاة”، فـ”عندما يُنفذ أحدهم ضربة ما، يتشجع آخر للأسف للقيام بعمل مماثل”.

ووفقا لـ نابليوني فأن “من الواضح مع ذلك، من خلال الديناميات والوسائل التي اختيرت للهجوم، أن هناك عقلا مركزيا أعطى الأمر”، لكن “تنظيم (داعش) لا علاقة له بالمسألة هنا، إلا من ناحية المظلة الأيديولوجية التي يمنحها للإرهابيين”، موضحة أنه “لهذا السبب، ينبغي محاربة هؤلاء الإرهابيين من الداخل، من قلب المجتمع الإسلامي، وعبر تفعيل اتصالات وتعاون”.

وحذرت الخبيرة بشؤون الإرهاب من “أننا بحاجة إلى العمل داخل هذه الجاليات، لكن الأمر يتطلب سلوكا مختلفا عمّا اتبعته الحكومة البريطانية حتى الآن”، كما “يتطلب نوعا آخر من التجنيد داخل المجتمعات الإسلامية، لغرض مكافحة الإرهاب أيضا”.

وذكرت نابليوني أن “المسلمين لا يشكلون إلا جزءا صغيرا فقط رجال من الشرطة البريطانية والفرنسية”، بينما “يجب اختيار أشخاص يمكن الوثوق بهم والعمل معهم”. واختتمت بالقول إن “المداهمات التي تلي الهجمات الإرهابية ليست ذات فائدة تُذكر”.