زعيم رابطة الشمال يدعو لمقاطعة أوروبية لقطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا زعيم حزب رابطة الشمال الايطالي، ماتّيو سالفيني ،الاتحاد الأوروبي وأوروبا عامة الى مقاطعة قطر، اقتداء بما أقدمت عليه دول عربية اليوم.

وقد قررت حكومات مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات ومملكة البحرين في خطوة متزامنة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، بسبب اتهامها بـ”دعم” الإرهاب.

وفي هذا السياق، قال الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال، في تصريحات الاثنين، إن “المملكة العربية السعودية أدركت أيضا أن قطر تمول وتحريض على الإرهاب”، مبينا أن “هذا أمر حسن، لكنه ليس كافيا”، ودعا الى “القيام فورا بمقاطعة قطر وفرض رقابة في إيطاليا وأوروبا على جميع ما يأتي منها من موارد واستثمارات”.

وخلص سالفيني الى القول “يجب غلق وختم كل التجمعات الإسلامية المنظمة، والجمعيات الزائفة، أي كل من يتلقى تمويلا من قطر”.