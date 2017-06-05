النظام السوري وحلفاؤه “يتكبدون خسائراً” في درعا و”يتراجعون جزئياً”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – صعّدت القوات التابعة لإيران، وخاصة ميليشيات حزب الله اللبناني، ولواء فاطميون الأفغاني، وعدة كتائب عراقية، بالاشتراك مع قوات تابعة للنظام السوري، بشكل كبير من عملياتها العسكرية ضد مدينة درعا وريفها في جنوب سورية، بتغطية جوية وصاروخية كثيفة من سلاحي الطيران الروسي والسوري. ورغم شنّ “أكثر من مائة غارة جوية على المدينة، إلا أن هذه القوات والميليشيات لم تستطع إحراز تقدّم يُذكر على الأرض”، حسبما أفادت جهات بالمعارضة.

وأعلنت فصائل المعارضة المسلحة في المدينة عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة تحت اسم (رص الصفوف) في بلدة النعيمة شرق محافظة درعا، لتنضم لغرفة عمليات (البينان المرصوص) لتشكّلان وحدة بين نحو 25 فصيلاً مسلحاً، من بينها فرقة فلوجة حوران، فرقة أسود السنة، جيش الثورة، فوج المدفعية، لواء المعتصم بالله وغيرها، إلى جانب نحو 60 تشكيلاً مسلحاً صغيراً من خارج غرفتي العمليات.

وأعلنت هذه الغرف عن “تقدّمها” في بعض المناطق من المدينة، وإلحاقها “خسائر كبيرة في صفوف مقاتلي حزب الله على وجه الخصوص، ونشرت أسماء العديد من مقاتلي هذه الميليشيات”، ممن أعلنت “مقتلهم” في المعارك.

ووفق مصادر محلية فإن سلاح الطيران الروسي والسوري ارتكب “مجازر” في أكثر من منطقة في المحافظة، في بلدة طفس ونوى وإنخل والحارة والغارية الغربية وطفس ودرعا البلد. وتتهم هذه المصادر قوات النظام والميليشيات التابعة لإيران بأنها “استخدمت أسلحة محرمة دولية، كقنابل النابالم، وصواريخ الفيل والبراميل العشوائية”.

ورغم هذه الحمولة الكبيرة من الغارات، إلا أن فصائل المعارضة المسلحة أحرزت تقدماً على قوات النظام، وأعلنت استعادة كافة النقاط التي خسروها على جبهات مخيم درعا بمدينة درعا، وبلدة النعيمة ومخيم درعا.

وقالت المصادر المحلية للوكالة إن فصائل المعارضة المسلحة “كانت تُرجّح قيام النظام والميليشيات الموالية لإيران شن هجوم كبير على المنطقة منذ مطلع العام الجاري، واستعدت لذلك بشكل جيد، وعززت القدرات الدفاعية، عبر حفر الأنفاق وتحصين المقرات على طول خطوط التماس مع قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران”. وأضافت “اتّبعت فصائل المعارضة أسلوب امتصاص الهجمات، وعكسها نحو القضم البطيء، واستطاعت بها الأسلوب التقدم بناء إثر بناء بدلاً من أن تتراجع أمام هذه الضربات الجوية والمدفعية الضخمة”.

وكانت (القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية) التي يُفترض أنها نافذة إعلامية للقوات الروسية العاملة في المطار، إن القوات الروسية لن تشارك في المعارك البرية في مدينة درعا جنوب سورية، وستكتفي بتقديم الدعم الجوي والاستشارة العسكرية الميدانية.

وقالت المصادر إن “قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة شاركت بكثافة في هذا الهجوم على درعا، كما شارك مئات المقاتلين من اللبنانيين والعراقيين والأفغان الموالين لإيران”، وشددت على أن “الحرس الجمهوري بدأ بالانسحاب من المواقع المتقدمة التي استقر بها، خوفاً من هجوم مضاد لفصائل المعارضة المسلحة”.

وكان قوات النظام السوري والميليشيات الرديفة لها قد حشدت نهاية الأسبوع الماضي قوات كبيرة باتجاه درعا في جنوب سورية، فيما يُعتقد أنه استعداد لمواجهة عسكرية محتملة تشهدها محافظة درعا وريفها، نافية أن يكون الجنوب السوري قد دخل مرحلة الهدنة الموثوقة.

ويسعى النظام السوري وحلفاؤه لاحتلال المعبر الحدودي القديم مع الأردن، وكذلك السيطرة على الطريق الدولي، لقطع الإمداد عن الريف الشرقي للمدينة، ما يعني سهولة سقوطه بيد هذه القوات، وهو ما لم تستطع تحقيق أي تقدّم به حتى الآن.