مصادر قضائية ايطالية: زغبة قال للشرطة إنه ذاهب ليصبح إرهابيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر قضائية ايطالية إن المتهم الثالث بهجوم (جسر لندن)، يوسف زغبة كان قد قال للشرطة إن سبب رحلته الى تركيا ذهابا فقط، دون كلمات منمقة، “أنا ذاهب لأصبح إرهابياً”.

وأضافت المصادر ذاتها إنها “تصريحات مثيرة للدهشة من قبل صبي في سن الـ21 عاما، يحمل جنسية ايطالية مغربية مزدوجة”، بعد أن “لاحظ عناصر أمن مطار بولونيا في الـ15 من آذار/مارس 2016 ارتباكه عندما اقترب من مكتب تسجيل إجراءات المغادرة لرحلته إلى استانبول”، حيث “لم تكن لديه أمتعة، سوى حقيبة ظهره”، وقد “ردا على السؤال عن أسباب رحلته، فأجاب بصراحة: “أنا ذاهب لأصبح إرهابيا”.

وقد قام المحققون على الفور بدعوة والدته، التي كانت قد عادت للعيش في إيطاليا بعد طلاقها من زوجها المغربي، وقد اعترفت بمخاوفها قائلة “لم أعد أعرفه بعد، إنه يفزعني، يبقى طوال النهار أمام الكمبيوتر، يشاهد أشياء غريبة”.

وذكرت المصادر القضائية أنه “بناء على أوامر النيابة العامة، قامت الشرطة بتفتيش منزل يوسف فورا وصادرت جهاز كمبيوتره”، وقد “كانت والدته من دل على مخطط لندن، قائلة إن ابنها أصبح الآن يعيش في العاصمة البريطانية، ويعمل في مطعم باكستاني”، مؤكدة أنه “قبل أن يلتقي هؤلاء الأشخاص ما كان ليتصرف هكذا أبداً”.

وذكرت المصادر أن “زغبة يواجه تهمة الإرهاب الدولي، وقد كشف الفحص الأولي لهاتفه عن أفلام دعاية لتنظيم (داعش)، كما أثار توافر شرائح سيم عديدة لبلدان مختلفة على الجهاز شكوكا أخرى”، ولهذا السبب “أجرت النيابة العامة مسحا شاملا للهاتف وللكمبيوتر الذي ضبط في منزله”، لكن “قبل استكمال التحقيقات، أيدت محكمة طلب طعن من الشاب الإيطالي المغربي”.

وخلصت المصادر الى القول إن “القضاة اعتبروا أن الأدلة غير كافية لتوجيه تهمة الإرهاب، وطلبوا الإعادة الفورية للأجهزة”، وهو “القرار الذي حال دون إكمال التيقن من مرجعية المواد التي تحتويها”.